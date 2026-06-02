Walibi Belgium

Walibi Belgium werkt samen met sterrenchef om horeca naar een hoger niveau te tillen

Walibi Belgium heeft een opvallende naam aangetrokken voor de vernieuwing van het horeca-aanbod. Het Belgische pretpark werkt sinds dit jaar samen met sterrenchef Bart De Pooter, die meedenkt over een nieuwe food & beverage-strategie.

Met de samenwerking wil Walibi de horeca nadrukkelijker onderdeel maken van de bezoekerservaring. Het park spreekt over een geleidelijke vernieuwing van het aanbod, met meer aandacht voor kwaliteit, thematiek en duurzaamheid. Daarbij wordt samengewerkt met De Pooter, die optreedt als culinair adviseur.

De Belgische chef verwierf bekendheid met restaurant De Pastorale in Reet. De zaak behaalde twee Michelinsterren en groeide uit tot een van de bekendste restaurants van België. In 2012 riep restaurantgids Gault&Millau hem uit tot Chef van het Jaar.



Horecaconcepten

Na de sluiting van De Pastorale eind 2022 richtte De Pooter zich op verschillende andere horecaconcepten. Hij is betrokken bij meerdere restaurants en ontwikkelt daarnaast hotel- en landbouwprojecten in België.



Walibi heeft de ambitie uitgesproken om uit te groeien tot "het lekkerste pretpark van Europa". De slogan van de nieuwe strategie luidt: "Kom voor de attracties, blijf voor de smaak."