Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Walibi Belgium

Walibi Belgium werkt samen met sterrenchef om horeca naar een hoger niveau te tillen

Vandaag, 12.11 uur

Walibi Belgium heeft een opvallende naam aangetrokken voor de vernieuwing van het horeca-aanbod. Het Belgische pretpark werkt sinds dit jaar samen met sterrenchef Bart De Pooter, die meedenkt over een nieuwe food & beverage-strategie.

Met de samenwerking wil Walibi de horeca nadrukkelijker onderdeel maken van de bezoekerservaring. Het park spreekt over een geleidelijke vernieuwing van het aanbod, met meer aandacht voor kwaliteit, thematiek en duurzaamheid. Daarbij wordt samengewerkt met De Pooter, die optreedt als culinair adviseur.

De Belgische chef verwierf bekendheid met restaurant De Pastorale in Reet. De zaak behaalde twee Michelinsterren en groeide uit tot een van de bekendste restaurants van België. In 2012 riep restaurantgids Gault&Millau hem uit tot Chef van het Jaar.

Horecaconcepten
Na de sluiting van De Pastorale eind 2022 richtte De Pooter zich op verschillende andere horecaconcepten. Hij is betrokken bij meerdere restaurants en ontwikkelt daarnaast hotel- en landbouwprojecten in België.

Walibi heeft de ambitie uitgesproken om uit te groeien tot "het lekkerste pretpark van Europa". De slogan van de nieuwe strategie luidt: "Kom voor de attracties, blijf voor de smaak."

Meer Walibi Belgium
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be