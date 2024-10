Efteling: Danse Macabre

Video: eerste officiële beelden van de rit in Efteling-attractie Danse Macabre

De Efteling laat eindelijk zien wat er gebeurt tijdens de rit in de nieuwe attractie Danse Macabre. Na ruim twee jaar bouwen kan het attractiepark voor het eerst officiële videobeelden delen van de hoofdshow, met de draaiende koorbanken, de kantelende schijf en de lugubere muzikanten. Danse Macabre gaat morgen open voor het grote publiek.

Dankzij enkele previews voor abonnementhouders weten Efteling-fans al wat er zich afspeelt in de kapel van de middeleeuwse abdij. Filmen was de afgelopen dagen echter niet toegestaan. Nu zijn er professionele onride- en offride-beelden die laten zien wat bezoekers van het spookspektakel kunnen verwachten, inclusief de bijbehorende muziek.

Het gaat om een compilatie: de Efteling deelt vooralsnog geen volledige onride-video van de rit van a tot z. Dat heeft te maken met aanpassingen die nog niet waren doorgevoerd tijdens het opnemen van de video's. Het ritprogramma was nog niet helemaal af. Uiteindelijk moet de kelder van de 20 meter hoge kapel - de crypte - bijvoorbeeld ook een rol gaan spelen in de ervaring.



Het kwaad

In Danse Macabre beleven bezoekers het lot van dirigent Joseph Charlatan en zijn orkest. Bij een uitvoering van de dodendans op vrijdag 13 oktober 1876 werden de orkestleden verzwolgen door het kwaad, dat zich manifesteert als een monsterlijk, katachtig wezen. Sindsdien zijn ze verdoemd om voor eeuwig de Danse Macabre te spelen.



Om het gevoel van dansen over te kunnen brengen, bestelde de Efteling een uniek ritsysteem bij attractiebouwer Intamin uit Liechtenstein. Het zogeheten dynamic motion stage bestaat uit een schijf die kan draaien, kantelen, stijgen en dalen. Er staan zes draaiende banken bovenop. Per uur kunnen in theorie 1253 mensen een ritje maken.



Ultrasubwoofer

Ondertussen klinkt een nieuwe uitvoering van het muziekstuk waar de attractie naar vernoemd is, gecomponeerd door René Merkelbach. Het geluidssysteem bevat 64 speakers, 53 topluidsprekers, tien subwoofers en één ultrasubwoofer.



Verder gebruikt men meer dan zeshonderd verlichtingsarmaturen in en rond de abdij. In totaal investeerde de Efteling zo'n 35 miljoen euro in Danse Macabre en het omliggende themagebied van 17.000 vierkante meter.