Walibi Belgium krijgt rollercoaster van wereldklasse: houten achtbaan wordt omgebouwd - hoger, sneller en langer dan Untamed

VIDEO Walibi Belgium laat de concurrentie achter zich. Het Belgische pretpark investeert in een attractie van wereldklasse: de bestaande houten achtbaan Loup-Garou wordt omgebouwd tot een spectaculaire hybrid coaster van Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction (RMC), zoals Untamed in zusterpark Walibi Holland. De versie in België wordt nog hoger, langer én sneller.

Dat heeft Walibi vanochtend bekendgemaakt op een persconferentie. Het attractiepark gaat het gebied rond de houten achtbaan de komende jaren transformeren tot Festival World, in de feestelijke sferen van Mardi Gras in de Amerikaanse stad New Orleans. De nog naamloze coaster vormt het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt, maar men heeft meer in petto voor de themazone.

Loup-Garou is dit seizoen voor het laatst operationeel. In januari 2027 starten de werkzaamheden voor de ombouw, zodat de opening van de opvolger kan plaatsvinden in het voorjaar van 2028. Een hybrid coaster van RMC combineert houten ondersteuningen met een volledig stalen rail, de zogenoemde I-Box Track.



Robin Hood

Dankzij die aanpassing zijn veel hogere snelheden, scherpere bochten en opzienbarende elementen mogelijk, waaronder verbluffende inversies. Bovendien wordt de ritbeleving veel soepeler. Hetzelfde gebeurde jaren geleden al in Walibi Holland, waar de oude houten achtbaan Robin Hood omgebouwd werd tot de hybrid coaster Untamed.











Die is 36,5 meter hoog en 1085 meter lang, met een topsnelheid van 92 kilometer per uur. De Belgen zijn van plan om Untamed op elk vlak af te troeven, met een achtbaan die maar liefst 49 meter hoog en 1231 meter lang is. Met die lengte haalt het park ook de langste achtbaan van de Benelux in huis.



Goliath

De topsnelheid zal naar verwachting 106 kilometer per uur bedragen. Daarmee wordt de hybrid coaster in België de op twee na snelste achtbaan van de Benelux, na Kondaa in Walibi Belgium zelf (113 kilometer per uur) en Fury in Bobbejaanland (circa 107 kilometer per uur). Goliath in Walibi Holland gaat eveneens 106 kilometer per uur.



Ook met de lay-out wil de Belgische Walibi-vestiging een klap uitdelen. De eerste afdaling duikt 47 meter de diepte in, onder een hoek van 89 graden. Bovendien zal de attractie beschikken over drie wereldwijd unieke elementen. Welke dat zijn, wordt later bekendgemaakt. De rail wordt voor de helft geel en voor de helft roze.











Internationaal niveau

Het park spreekt zelf over "een hybride achtbaan van internationaal niveau". "De achtbaan werd ontworpen met de ambitie om zich te positioneren tussen de beste achtbanen ter wereld", laat Walibi weten. Looopings kon eind 2024 al melden dat RMC werkte aan een plan om van Loup-Garou een hybrid coaster te maken, met een ongeëvenaard ritverloop.



Bij de gedaantewisseling hoort ook een nieuw station, een nieuw onderhoudsgebouw en een nieuwe toiletruimte. Tegelijkertijd wordt afscheid genomen van een attractie: Walibi gaat de 4D Cinema, geopend in 2005, afbreken. Op dit moment is daar de cowboyfilm Wanted Alive te zien.











Bubble Swirl

Met de komst van de coaster in 2028 is Festival World nog niet af. Twee jaar na de opening, in 2030, volgt nog een tweede fase. Bestaande attracties - draaimolen Grand Carrousel, zweefmolen Wave Swinger en oldtimerbaan Melody Road - krijgen dan een nieuw thema. Bovendien wordt de luchtballonnencarrousel Bubble Swirl van kindergebied Fun World verplaatst naar Festival World.



Ook wordt gezorgd voor nieuwe horecapunten, waaronder een groot themarestaurant. Verder zet Walibi een nieuwe familieattractie neer: twee kleine vrijevaltorens, vergelijkbaar met Hooghmoed in de Efteling. Een waterspeelplaats maakt het gebied compleet.



Aqualibi

Walibi Belgium is sinds 2016 bezig met een grote transformatie: alle gebieden worden één voor één aangepakt. Daarnaast is de openingskalender uitgebreid met een winteropenstelling. Volgens de directie blijkt die strategie een succes: het totale bezoekersaantal van het park en zwemparadijs Aqualibi steeg van 1,4 miljoen naar 1,8 miljoen, een stijging van 43 procent.