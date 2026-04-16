Attractiepark de Waarbeek

Nieuwe vip-optie in all-inclusive pretpark: extra snacks en drankjes zonder limiet

VIDEO Attractiepark de Waarbeek in Hengelo introduceert een nieuw Premium-arrangement. Bezoekers kunnen vanaf komend weekend kiezen voor een vip-upgrade bovenop het bestaande all-inclusive concept van het park.

De reguliere entreeprijs van de Waarbeek bedraagt online 19,50 euro, inclusief onder meer friet en snacks. Voor 29,50 euro krijgen bezoekers toegang tot het park, het standaard all-inclusive aanbod én extra's. Daaronder vallen onbeperkt softijs, churro's, frisdrank, energydrank, bonenkoffie, cappuccino en thee.

Ook hoort een speciale vip-ruimte bij het pakket. Die is bedoeld als plek om tussendoor te pauzeren tijdens een drukke parkdag. Bezoekers met een regulier ticket kunnen op de dag zelf nog upgraden naar Premium voor 15 euro, zolang er plek is.



Het pretpark werkt met een eigen frisdranklijn, met onder meer cola, cola zero, sinas en citroenlimonade. Eerder dit seizoen werd een vergelijkbaar concept al ingevoerd bij Attractiepark Drouwenerzand in Drenthe. Beide locaties zijn eigendom van de familie Moespot, onder de noemer Onze Familieparken.