Attractiepark de Waarbeek

Vier nieuwe attracties open in de Waarbeek, waaronder vierde achtbaan

FOTO'S Attractiepark de Waarbeek in Hengelo heeft vier nieuwe attracties geopend, waaronder een nieuwe rollercoaster. Drie van de toevoegingen hadden eigenlijk vorig jaar al af moeten zijn, maar liepen vertraging op. Dat zijn ballontoren Wolkenvaart, theekopjesmolen Tea Cups en spinning coaster Missie 18.

Wolkenvaart is een 14,5 meter hoge uitkijktoren met rondzwierende gondels in steampunkthema, gebouwd door de Nederlandse firma Wooddesign Amusement Rides. Daarnaast verschenen de Tea Cups. Achtbaan Missie 18 - de vierde achtbaan in het park - was vorig jaar al zichtbaar, maar toen ontbraken de decors.

Het gaat om een coaster van de Italiaanse firma Gosetto, die eerder in de Verenigde Arabische Emiraten stond. Decoratiebedrijf Petro Art zorgde voor een ruimtelandschap. Eind maart konden bezoekers voor het eerst een ritje maken. De vierde nieuwe attractie, de Ezelbaan, is afkomstig uit zusterpark Drouwenerzand in Drenthe.



Convoy

In de Waarbeek werd de attractie neergezet op de voormalige plek van de Oldtimers, die het park na circa 45 jaar hebben verlaten. Eerder was ook sprake van een nieuwe attractie met de naam Convoy, een parcours met autootjes voor kinderen, maar die is verplaatst naar Drouwenerzand.



Om ruimte te maken, nam de Waarbeek afgelopen winter afscheid van vier klassiekers. Naast de eerder genoemde Oldtimers zijn het Reuzenrad, de Waterfietsen en de molen Twister geen onderdeel meer van het attractieaanbod. De vijver die voorheen werd gebruikt voor de Waterfietsen, is deels gedempt voor toekomstige toevoegingen.



Kipkroket

Verder werd tijd, geld en energie gestoken in het nieuwe verkooppunt Twekky's Coolbox, nieuwe bestrating en enkele overkappingen. Binnenkort volgt nog een goudzoekactiviteit. Op snackgebied is de reguliere kroket bij wijze van experiment vervangen door een kipkroket. De reacties zijn positief, vertelt een woordvoerder: veel bezoekers vinden de variant beter smaken dan voorheen.
































































































