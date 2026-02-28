Efteling

Efteling zet overkapping neer bij Baron 1898: rolstoelers wachten voortaan droog

FOTO'S De Efteling heeft een overkapping neergezet bij de mindervalideningang van achtbaan Baron 1898. Bezoekers met een beperking maken gebruik van een andere entree als ze een ritje willen maken in de bekende dive coaster. Voorheen wachtten ze daar in weer en wind totdat ze het stationsgebouw mochten betreden.

Dankzij de nieuwe overkapping staan of zitten mindervaliden en hun begeleiders beschut, tegen regen of zon. De overkapping werd uitgevoerd in de kleuren van de achtbaan, met een groenblauwe constructie en lichtgele details. Pieckse krullen zorgen voor een bescheiden thematische afwerking, waardoor het rudimentaire bouwwerk toch aansluit bij de vormgeving van de attractie.

De Baron is toegankelijk voor personen in een rolstoel, mits ze zelf een overstap kunnen maken naar het achtbaankarretje. Mensen met lichamelijk letsel, medische aandoeningen of een zwangerschap mogen niet mee. De overkapping was nog een restpuntje van een grote onderhoudsbeurt: de coaster bleef afgelopen najaar zo'n tweeënhalve maand dicht voor werkzaamheden.



















