Efteling

Efteling somt op wat er is gebeurd bij Baron 1898: 'Klaar voor de komende tien jaar'

VIDEO Nu het onderhoud bij Baron 1898 is afgerond, doet de Efteling uit de doeken wat er de afgelopen tien weken allemaal is gebeurd. De attractie stond in september en oktober bijna volledig in de steigers, zodat de volledige achtbaan opnieuw geschilderd en gecoat kon worden. Dat noemt uitvoerder Lorenzo Langelaar "de grootse uitdaging van het project".

Ook binnen was er aandacht voor schilderwerk. Mechanische componenten, zoals de remmen en de motoren, zijn gereviseerd. Op de bordessen is antislip aangebracht en de veiligheidsnetten zijn opnieuw gemonteerd. Het transporteren van grote mechanische onderdelen ging met behulp van een portaalkraan.

"Er is daarnaast gestuct, nieuw reliëf aangebracht, tegelwerk vernieuwd en verlichting vervangen", aldus de Efteling. "Kortom, de attractie is weer klaar voor de komende tien jaar." Op social media verschijnt vandaag een video waarin uitvoerder Langelaar en projectleider Robin van Dongen aan het woord komen.



De Kompels

Ondertussen zijn goudkleurige mijnwerkers in een overall te zien, afkomstig uit de in 2019 geïntroduceerde entertainmentact De Kompels. Van Dongen toont onder meer de tunnel met de goudmijn onder de eerste afdaling. Normaal gesproken is het decor nauwelijks zichtbaar, omdat treinen daar met 90 kilometer per uur doorheen razen.











De Efteling rept met geen woord over de vertraging die het project heeft opgelopen. Eigenlijk had de achtbaan op zaterdag 1 november weer operationeel moeten zijn. Bezoekers moesten uiteindelijk tot woensdag 12 november geduld hebben. De horecalocaties 't Melkhuysje en De Verkleumde Kompel waren al wel af, net als souvenirwinkel De Gevoelighe Plaet.