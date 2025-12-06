Zoo Leipzig

Duitse dierentuin gedeeltelijk dicht vanwege mogelijke vogelgriep, ticketprijs omlaag

FOTO'S De dierentuin van Leipzig heeft vandaag uit voorzorg meerdere delen gesloten vanwege een vermoedelijk, maar nog niet bevestigd, geval van vogelgriep. Bezoekers hebben geen toegang meer tot de Flamingolagune, apencomplex Pongoland en tropenhal Gondwanaland.

In Gondwanaland - één van de grootste tropenhallen van Europa - bevinden zich onder meer reuzenotters, tapirs, dwergnijlpaarden, luiaards en maki's. Er is ook een vaartocht te vinden. Pongoland is het thuis van bijvoorbeeld de bonobo, de westelijke laaglandgorilla, de chimpansee en de orang-oetan.

Men onderzoekt momenteel de volledige vogelpopulatie in de gebieden, waaronder ongeveer 120 flamingo's. Overige delen van het park blijven wel geopend. Zoo Leipzig adviseert bezoekers om vóór vertrek de actuele informatie op de website te raadplegen, om teleurstellingen te voorkomen.



Gratis toegang

Vanwege de beperkingen zijn de entreeprijzen tijdelijk verlaagd. Volwassenen betalen 12 euro, kinderen 9 euro en gezinnen 26 euro voor een dagkaart. Voor kinderen tot en met 16 jaar gold vandaag gratis toegang in verband met de viering van Nikolaustag.











