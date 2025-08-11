Zoo Leipzig

Duitse dierentuin doodt drie tijgerwelpjes: 'Hongerdood besparen'

Een Duitse dierentuin heeft besloten om tijgerwelpjes te doden. In Zoo Leipzig kwamen afgelopen woensdag drie tijgers ter wereld. Aanvankelijk zorgde de moeder "voorbeeldig" voor haar jongen, zo meldt het park. Al snel werden de babytijgers echter in de steek gelaten.

"Sinds donderdagmiddag besteedde tijger Joesjka steeds minder aandacht aan haar eerste nest", aldus Zoo Leipzig. Het dier kreeg voor het eerst jongen. "Het is algemeen bekend dat het opvoeden van welpen voor de eerste keer altijd een bijzondere uitdaging is."

Het in de steek laten van jongen is volgens de dierentuin "emotioneel triest vanuit menselijk perspectief", maar wel logisch te verklaren "vanuit het gedragsrepertoire van onervaren moeders in het dierenrijk". Men heeft de tijger enkele dagen de tijd gegeven om ervaring op te doen.



Zware verantwoordelijkheid

Zaterdag is uiteindelijk toch besloten om de drie welpjes te laten inslapen. De jongen waren zwakker geworden door een gebrek aan zorg. "Als ze geen voeding of melk meer krijgen van hun moeder, moeten we onze zware verantwoordelijkheid nemen om ze een hongerdood te besparen", zegt dierenarts Andreas Bernhard.



In een verklaring laat Zoo Leipzig weten "teleurgesteld en verdrietig" te zijn. Tegelijkertijd zegt het management zich bewust te zijn van de risico's van een eerste zwangerschap bij de tijger. Het park is "optimistisch" over toekomstige pogingen, zodat Joesjka uiteindelijk wel kan bijdragen aan het in stand houden van de bedreigde diersoort.



