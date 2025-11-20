Duinrell

Eerste paal geslagen voor Kikkerachtbaan 2.0 in Duinrell: 'Bijzonder moment'

De originele Kikkerachtbaan van Duinrell is nu echt verdwenen. Vanochtend werd de allereerste paal geslagen voor een nieuwe rollercoaster, die voorlopig de titel Kikkerachtbaan 2.0 heeft. Het Wassenaarse pretpark spreekt over "een bijzonder moment", in het bijzijn van onder meer mascotte Rick de Kikker en directeur Philip van Zuylen van Nijevelt.

Anderhalve week geleden, op maandag 10 november, reed de Kikkerachtbaan uit 1985 het allerlaatste rondje. Daarna begon men direct met het afbreken van de constructie. Inmiddels is de volledige attractie weg. Aankomend weekend is het attractiepark weer geopend voor de vijftiende editie van het Landgoed van Sinterklaas.

Op maandag 15 december deelt Duinrell meer informatie over de vervanger van de Kikkerachtbaan, die - net als het origineel - gebouwd zal worden door de Duitse firma Zierer. Eerder werd al duidelijk dat het station gespiegeld zal worden ten opzichte van de oude situatie: de liftheuvel komt aan de andere kant te liggen.