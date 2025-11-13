Duinrell

Kikkerachtbaan gaat tegen de vlakte: Duinrell sloopt veertig jaar oude rollercoaster

FOTO'S Vaarwel, Kikkerachtbaan! Na veertig jaar wordt de bekendste attractie van Duinrell verwijderd. Op foto's van afgelopen dinsdag is te zien hoe grote delen van de baan al gesloopt zijn. Naast het station staat een grote container klaar om de stukken rails en steunbalken in te gooien. Ze worden losgeknipt en vervolgens verzameld op een hoop.

De oude Kikkerachtbaan uit 1985 gaat naar de schroot omdat de coaster technisch gezien nagenoeg op was. Zondag 9 november vond een speciale afscheidsceremonie plaats met fans en de directie, gevolgd door de allerlaatste publieke rit. Op maandagochtend 10 november mochten medewerkers van het eerste uur plaatsnemen in de karretjes.

Duinrell heeft een nieuwe familieachtbaan besteld bij de Duitse fabrikant Zierer, die in het voorjaar van 2026 in gebruik genomen moet worden. Men wil vóór de kerstvakantie de fundering storten, dus bij de werkzaamheden is haast geboden. Zierer was ook de leverancier van de originele Kikkerachtbaan.



Sinterklaas

Komend weekend kunnen bezoekers de stand van zaken met eigen ogen bekijken: de attracties van Duinrell zijn voorlopig alleen operationeel op zaterdagen en zondagen. Het Tikibad gaat ook doordeweeks open, met uitzondering van de maandagen buiten de kerstvakantie. Op 22, 23, 29 en 30 november wordt het Wassenaarse pretpark omgedoopt tot het Landgoed van Sinterklaas.























