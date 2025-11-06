Welkom!
Planet Zoo 2 officieel aangekondigd: nieuwe dierentuingame in de maak

Vandaag, 01.53 uur

VIDEO Er komt een vervolg op de populaire dierentuinsimulatie Planet Zoo. Ontwikkelaar Frontier Developments heeft vandaag bevestigd dat er gewerkt wordt aan Planet Zoo 2. De aankondiging viel samen met het zesjarig jubileum van het eerste deel, dat in 2019 verscheen.

In een verklaring bedankt Frontier alle spelers voor hun langdurige steun en creativiteit. "Sinds de lancering van Planet Zoo zijn we overweldigd door de passie en toewijding van de community", aldus de gamestudio. "Vandaag kunnen we met trots onthullen dat we hard werken aan een vervolg. We kijken ernaar uit om volgend jaar meer te delen."

De Britse ontwikkelaar staat bekend om realistische simulatiespellen waarin spelers eigen parken bouwen en beheren. Planet Zoo werd in de eerste zes maanden meer dan een miljoen keer verkocht en kreeg lovende recensies vanwege de levensechte dieren en de nadruk op natuurbehoud.

Planet Coaster 2
Voor Planet Zoo 2 is nog geen verschijningsdatum bekendgemaakt. Vorig jaar bracht Frontier al Planet Coaster 2 uit, de opvolger van het gerenommeerde pretparkspel uit 2016. Liefhebbers verwachten dat Planet Zoo 2 een vergelijkbare grafische en technische sprong zal maken.



