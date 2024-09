Games

Nieuwe trailer onthult meer details over pretparkgame Planet Coaster 2

Planet Coaster 2 bevat een heleboel nooit eerder vertoonde attracties én functionaliteiten. Dat blijkt uit een nieuwe trailer, die deze week online kwam. De langverwachte opvolger van pretparkgame Planet Coaster kan nu alvast vooruitbesteld worden, voor 49,99 euro. Het computerspel verschijnt op woensdag 6 november.

De video verraadt dat de makers enkele bijzondere opties hebben toegevoegd, waaronder wissels in achtbanen. Karretjes kunnen gepersonaliseerd worden met lampen en decoraties. Daarnaast wordt het mogelijk om een drop track toe te voegen aan een rollercoaster.

Spelers van Planet Coaster 2 bouwen niet alleen pretparken, maar ook waterparken. In de trailer zien we onder andere een trechterglijbaan. Er zijn badmeesters nodig om ervoor te zorgen dat de zwembaden veilig blijven. "Streef naar nieuwe hoogten in creativiteit en management terwijl je het themapark van je dromen tot leven brengt, met een combinatie van epische waterattracties en achtbanen", aldus de makers.



Nostalgische kermisattracties

Ze beloven ook uitgebreidere personaliseringsopties en nieuwe manieren om creaties te delen met vrienden. Planet Coaster 2 wordt ontwikkeld door Frontier Developments voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Een Deluxe Edition van 64,99 euro bevat nog meer nieuwe rides, waaronder tien nostalgische kermisattracties.