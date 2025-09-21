Efteling

Efteling-figuur gekopieerd: bedrijf verhuurt illegale Jokie-imitatie voor kinderfeestjes

FOTO'S Een bedrijf probeert geld te verdienen met een eigen versie van Efteling-figuur Jokie. Op TikTok verscheen een video van firma Rmpartys waarin een verklede artiest als Jokie werd aangeprezen voor kinderfeestjes. "Feestje? Zonder Jokie is het feestje niet compleet!", luidde de beschrijving, met op de achtergrond het herkenbare liedje Hieperdepiep.

"Boek hem nu via onderstaand nummer." De auteursrechten van Jokie liggen onmiskenbaar bij de Efteling. Toch lijkt Rmpartys daar weinig moeite mee te hebben: op het profiel van het bedrijf worden meer mascottes aangeboden waarvoor geen licenties zijn verschaft, waaronder Olaf uit Frozen, Marvel-superheld Spider-Man, Ernie uit Sesamstraat en honden uit PAW Patrol.

Disney laat dit soort imitatieacts in de praktijk vaak ongemoeid, maar de Efteling staat bekend om een strengere aanpak. Eerder werd er al ingegrepen bij een act die sterk leek op O.J. Punctuel, de lakei uit Symbolica. Ook nu bleef online kritiek niet uit. Kort daarna werd de video door de organisator verwijderd. Op het profiel van Rmpartys zijn nog wel andere nagemaakte personages te zien.



Jet

Jokie, herkenbaar als nar met ronde vormen, rode narrenkap en ster op zijn buik, werd in 1984 geïntroduceerd als Jokie de Prrretneus. Hij groeide uit tot mascotte van Carnaval Festival en kreeg in 2012 een nieuw leven met tv-series, boeken en een souvenirlijn, samen met zijn vriendinnetje Jet. Tegenwoordig behoort hij tot de populairste figuren van de Efteling.







