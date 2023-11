Efteling

Entertainer belooft alsnog te stoppen met act gebaseerd op Efteling-lakei

Een entertainer die Efteling-lakei O.J. Punctuel imiteerde, belooft per direct te stoppen met de act. Stefan de Bruijn liet zich inhuren als lakei Louis Le Chic. Het uiterlijk baseerde hij op O.J. Punctuel, het strenge personage uit de Efteling-attractie Symbolica. Na contact met de Efteling zelf kiest de artiest ervoor om het typetje aan de wilgen te hangen.

Het park zette vorig jaar al vraagtekens bij het initiatief. Naar aanleiding van een nieuwe publicatie, waarin te zien is hoe de lakei in Breda de intocht van Sinterklaas presenteert, kwam de entertainer opnieuw in beeld bij de Efteling. Er volgde mailcontact met een bedrijfsjuriste.

Zij legde uit dat er sprake is van inbreuk op auteursrechten, aangezien het karakter van Louis Le Chic "zeer overeenstemmend is" met O.J. Punctuel. "Die overeenstemming is met name het gevolg van de keuzes die gemaakt zijn in kleding, accessoires en de dracht daarvan. De kleine verschillen in uitvoering doen daar wat ons betreft niet aan af."



Opgelost

De imitator kreeg van de Efteling-bedrijfsjuriste het verzoek om met de act te stoppen. Daar wordt gehoor aan gegeven. "We hebben contact gehad met de Efteling en zijn er samen uitgekomen", vertelt De Bruijn aan Looopings. "Dus voor beide kanten is het nu opgelost." Een promotiepagina over de lakei op de website van de leverancier is inmiddels verwijderd.