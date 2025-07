Walibi Holland

Walibi Holland past lengte-eis van achtbaan YoY aan

De lengte-eis van de nieuwe achtbaan YoY in Walibi Holland is aangepast. Tot nu toe moesten bezoekers minimaal 122 centimeter lang zijn om in de dubbele single-rail coaster te kunnen stappen. Die minimumlengte werd eerder vastgesteld in overleg met fabrikant Rocky Mountain Construction (RMC) en keuringsinstantie TÜV.

Het pretpark heeft de afgelopen periode aangedrongen op een verlaging, zodat meer bezoekers een ritje kunnen maken én zodat de lengte-eis in lijn is met een andere RMC-achtbaan in het park: Untamed. Daar bedraagt de minimumlengte 120 centimeter. Vanaf nu geldt voor de twee YoY-banen hetzelfde voorschrift.

Inmiddels zijn de informatieborden en meetlatten in het park aangepast. De Walibi-website moet nog bijgewerkt worden. YoY bestaat uit de tracks Thrill en Chill, waarbij Thrill wel over de kop gaat en Chill niet. Beide banen zijn 655 meter lang en 29 meter hoog. De topsnelheid bedraagt 80 kilometer per uur.