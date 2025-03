Walibi Holland

Walibi Holland zet YoY op de plattegrond, lengte-eis bekend

Walibi Holland heeft de parkplattegrond van 2025 gepubliceerd. Daarop is de nieuwe achtbaan YoY zichtbaar, inclusief het omliggende themagebied en de infrastructuur. YoY is een dubbele single-rail coaster in een nieuw parkdeel, gelegen tussen drie bestaande achtbanen.

Dat zijn Goliath, Condor en Xpress: Platform 13. Het themadeel heet ook YoY. Bezoekers kunnen het gebied vanaf zaterdag 5 april op twee manieren betreden: via een wandelpad gelegen bij het station van Goliath en via een paadje tussen de Condor en hoedenmolen Los Sombreros.

De YoY-area wordt - naast de blauwe en groene banen -gekenmerkt door een enorme boom, die de ingang van de attractie vormt. Verder bestaat de zone uit een nieuwe horecagelegenheid met de naam Flavors, gerealiseerd in het oude gebouw van spookhuis The Final Slay Ride. Er komt een terras aan het water met zicht op YoY en Xpress.



Lengte-eis

Nu YoY op de plattegrond is verschenen, weten we ook de lengte-eis van de coaster. Bezoekers moeten minimaal 1.22 meter lang zijn om een ritje te maken. Dat geldt voor beide banen: Thrill en Chill, waarbij Thrill zes keer over de kop gaat en Chill geen inversies telt. Allebei de tracks zijn 655 meter lang en 29 meter hoog. De topsnelheid bedraagt 80 kilometer per uur.