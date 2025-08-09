Fans

Pretparkfan verkoopt achtbaanmodellen uit de 3D-printer

FOTO'S Een Nederlandse pretparkfan maakt zelf unieke verzamelobjecten gebaseerd op bekende attracties. Leo Schut uit Almere gebruikt zijn 3D-printer om gedetailleerde miniaturen te creëren. Op veler verzoek verkoopt hij de modellen nu mondjesmaat via zijn eigen webshop ThemeparkPrint by Leo

Schut heeft een voorliefde voor Attractiepark Slagharen en dat blijkt ook uit de modellen die hij tot nu toe produceerde. Die werden gebaseerd op de verschillende oude attracties uit het Overijsselse pretpark: de Keverbaan, de Zweefapollo, de Apollo 14, de Traumboot en de Looping Star.

In de webwinkel, te vinden op themeparkprint.nl, staat momenteel een stuk rail met een karretje van de Looping Star, inclusief standaard. Het 523 gram wegende object is 25,7 centimeter lang, 15 centimeter breed en 21,4 centimeter hoog: een schaal van 1 op 13. Op de zijkant staat "Great America", net als in het echt het geval was.



Geen speelgoed

Voor het item wordt 155 euro gevraagd, exclusief verzendkosten. Er zijn zes exemplaren op voorraad. "Geen speelgoed, maar echt een aanwinst op de kast of in de vitrine", schrijft Schut. "De voorraad is beperkt en zal bij voldoende vraag worden aangevuld." In het najaar wordt de Keverbaan verwacht in de shop.



















