Attractiepark Toverland

Toverland-attracties Fenix, Troy en Djengu River in miniatuur: 'Monsterproject'

De achtbaancollectie van Marvin Hessels blijft groeien. Met behulp van een 3D-printer bouwde de Limburger de afgelopen jaren al verschillende bekende Nederlandse rollercoasters in het klein na. Zijn nieuwste aanwinsten zijn gebaseerd op attracties in Toverland: wing coaster Fenix, houten achtbaan Troy en wildwaterbaan Djengu River.

Met name Fenix - op een schaal van 1:24 - bleek "een monsterproject", aldus Hessels. Hij gebruikte ongeveer 1400 onderdelen. Er was meer dan een half jaar werk en ongeveer 250 uur printtijd voor nodig. Het tekenen gebeurde in de computerprogramma's Autodesk Fusion 360 en Moldflow. Dat bracht veel uitdagingen met zich mee, vertelt de maker.

"Ik kan dan ook zeggen dat dit model het meest complexe en omvangrijke 3D-print-project is dat ik ooit heb gerealiseerd. Elk detail is in het model verwerkt, van bouten en sleepcontacten tot kettinghaken en zelfs de riemen van de beugels." Ter vergelijking: voor het nabouwen van de trein van Vogel Rok uit de Efteling waren zo'n vierhonderd onderdelen nodig.



Achter de schermen

Dat de Fenix-creatie zo gedetailleerd is, is ook te danken aan Toverland zelf. Hessels kreeg de kans om achter de schermen te kijken en de treinen van dichtbij te bestuderen. "Dit stelde mij in staat om de allerkleinste details toe te voegen." Veel elementen zijn met de hand geschilderd en bestickerd.



Vorig jaar presenteerde de pretparkliefhebber al een miniatuur van Toverland-achtbaan Booster Bike. Nu de modellen van Troy, Fenix en Djengu River af zijn, heeft hij in totaal vier Toverland-attracties afgerond.



