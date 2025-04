PortAventura World

Dertig jaar terug in de tijd met nieuwe souvenircollectie van PortAventura World

PortAventura World gaat dertig jaar terug in de tijd. Om te vieren dat het Spaanse pretparkresort drie decennia bestaat, kunnen bezoekers dit seizoen speciale retrosouvenirs aanschaffen. Er is een speciale jubileumcollectie ontwikkeld, gebaseerd op het logo en de huisstijl uit openingsjaar 1995.

Destijds werd de naam van de bestemming nog geschreven als Port Aventura, met een spatie dus. Dat komt ook terug op de producten. Het aanbod bestaat onder meer uit T-shirts, truien, knuffels, tassen, notitieboeken, keycords, petten, flessen, sleutelhangers en pins.

De artikelen staan in het teken van de rood-gele zon die tussen 1995 en 2002 het logo van het resort vormde. Ook bijzonder is een posterverzameling met vijf klassieke ontwerpen van dertig jaar oude attracties, in een bijbehorende tas: Tutuki Splash, Dragon Khan, El Diablo - Tren de la Mina, Silver River Flume en Grand Canyon Rapids.



Parkplattegrond

De oude merkidentiteit komt niet alleen terug in de souvenirwinkel: ook de papieren parkplattegrond van 2025 is vormgegeven in de stijl die we kennen uit de jaren negentig. Verder zal het oude logo voorkomen in een dronespektakel dat half juni van start gaat.