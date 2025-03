PortAventura World

PortAventura geeft gratis tickets weg aan personen die in 1995 geboren zijn

Ben je geboren in 1995? Dan kun je dit jaar gratis een bezoek brengen aan het Spaanse pretparkresort PortAventura World. De toeristische bestemming, geopend in 1995, viert dit jaar het dertigjarig jubileum. Ter gelegenheid van de feestelijkheden worden 60.000 vrijkaarten weggegeven.

Via de Spaanstalige website van PortAventura kan iedereen zich tussen donderdag 27 maart en zondag 27 april aanmelden. Er is officieel wel een Spaans woonadres voor nodig.

De eerste 60.000 geïnteresseerden met 1995 als geboortejaar ontvangen een code voor een gratis entreebewijs voor PortAventura Park, plus 50 procent korting op maximaal drie tickets voor vrienden en familie.



Data

De gratis tickets zijn niet geldig op bepaalde data, waaronder donderdag 17 tot en met maandag 21 april, donderdag 1 tot en met zondag 4 mei, en zaterdag 7 tot en met maandag 9 juni. De exacte data staan op de PortAventura-site. Wie in een ander jaar geboren is, kan alsnog profiteren van 35 procent korting op toegangskaarten.



Om de actie kracht bij te zetten, rijdt de komende tijd een speciale reclamebus van PortAventura door Barcelona, Madrid, Valencia en Zaragoza. "30 komt met een ticket onder je arm", luidt de slogan.