Efteling

Nieuw Efteling-sprookje Prinses op de Erwt bijna klaar: huisje uit de steigers

Het exterieur van het nieuwe Efteling-sprookje De Prinses op de Erwt is voor een groot deel af. Nadat de muren en het dak de afgelopen weken werden afgewerkt, zijn inmiddels de steigers afgebroken. Het huisje moet een koninklijke dependance van het naastgelegen Efteling Grand Hotel voorstellen.

Het gaat om een vrij eenvoudig bouwwerk met een klokgevel. Links is een raampartij zichtbaar, aan de voorzijde prijkt een grote deuropening. De Efteling heeft ervoor gekozen om het sprookje en het hotel te voorzien van vergelijkbare stijlelementen.

Het 31e sprookje in het bos is verschenen tussen Vrouw Holle en de Trollenkoning. Daar wordt ook gewerkt aan een nieuwe Sprookjesbos-ingang, speciaal voor hotelgasten. Het hotel zelf moet begin augustus helemaal gereed zijn. De openingsdatum van het sprookje is nog niet bekendgemaakt.



Matrassen

Binnenkort kunnen bezoekers zien hoe een klein erwtje onder een stapel matrassen de nachtrust van een prinses verstoort, naar een verhaal van Hans Christian Andersen. Ontwerper Sander de Bruijn is ook verantwoordelijk voor de buitenkant van het Grand Hotel.