Efteling

Foto's: Efteling werkt aan nieuwe ingang voor het Sprookjesbos

Wie blijft slapen in het Efteling Grand Hotel kan het Sprookjesbos straks betreden via een aparte ingang. Op dit moment werkt de Efteling aan een extra entreepoort voor hotelgasten, pal naast het in aanbouw zijnde sprookje De Prinses op de Erwt. De muren staan al voor een groot deel overeind.

Vanuit de Stoomtrein zijn de werkzaamheden goed te volgen: het spoor loopt langs het bouwterrein. Het Efteling Grand Hotel, dat komende zomer opengaat, bevindt zich aan de rand van het Sprookjesbos, in de buurt van Pinokkio en De Rode Schoentjes.

De huidige parkplattegrond laat zien waar de nieuwe ingang precies komt te liggen, namelijk rechts van toiletgebouw Kleine Boodschap, in de buurt van Vrouw Holle. Er wordt een wandelpad aangelegd van de hotelingang richting het Sprookjesbos.



Ornament

Ook bij De Prinses op de Erwt zelf is de afgelopen tijd een hoop gebeurd. Hoewel het gebouwtje nog in de steigers staat, worden stap voor stap meer details zichtbaar. Zo is de gevel al voorzien van de juiste kleuren en een sierlijk ornament. Het 31e sprookje in het bos, ontworpen door Sander de Bruijn, moet in het voorjaar af zijn.