Europa-Park Erlebnis-Resort

Video: alles gaat fout in nieuwe kerstcommercial Europa-Park

In de nieuwe kerstcommercial van Europa-Park beleeft een gezin een dramatische kerstviering. De reclamespot van één minuut toont hoe bij vader, moeder, zoon en dochter zo'n beetje alles misgaat wat mis kan gaan. Uiteindelijk blijkt er maar één oplossing voor de horrorkerst: de kerstdagen doorbrengen in het Duitse attractiepark.

De video begint met de man des huizes die betrapt wordt bij het aantrekken van een kerstmanpak. Vervolgens blijken de kerstkoekjes in de oven in brand te staan en ontstaat er kortsluiting bij het aanzetten van de kerstverlichting.

Tot overmaat van ramp vliegt een kerststukje in de fik en trekt een hond het tafelkleed van tafel, inclusief het volledige kerstdiner. Als ook de kerstboom omvalt, weet de moeder dat het tijd is om naar Europa-Park te vertrekken.



Bell Rock

Daar arriveert het gezin bij themahotel Bell Rock voor een kerstviering die wél naar wens verloopt. "Als niets lijkt te helpen, is Europa-Park altijd het antwoord", schrijft parkdirecteur Michael Mack bij de beelden op social media.



Winterzauber im Europa-Park, zoals het evenement heet, duurt van zaterdag 30 november tot en met zondag 12 januari, met uitzondering van dinsdag 24 en woensdag 25 december. De Engelse titel luidt Winter Magic.