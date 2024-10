Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park verbouwt waterattractie, twee jaar na de opening

In het waterpark van Europa-Park vinden ingrijpende werkzaamheden plaats. De interactieve waterattractie Tønnevirvel, geopend in de zomer van 2022, wordt onder handen genomen. Het hekwerk is verwijderd en de omgeving werd afgegraven.

Dat is te zien op foto's van fansite EuropaStreet. Europa-Park heeft zelf niet bekendgemaakt waarom de in het oog springende klus nodig is, slechts twee jaar na de opening, maar naar verwachting wordt er een permanente overkapping gebouwd.

Op die manier kunnen bezoekers ook bij slecht weer een ritje maken. Afgelopen winter was de watercarrousel operationeel met een verwarmde tent erboven.



Nieuwe sfeer

"Beste gasten, wij verbeteren onze zwembadervaring voor u", valt te lezen op een informatiebord. "Eind december is Tønnevirvel in een nieuwe sfeer voor u beschikbaar." Bezoekers worden in de tussentijd doorverwezen naar de raceglijbaan Vikingløp.



Op de website van het park staat dat de gesloten attractie weer operationeel zal zijn "vanaf Kerstmis 2024". "Verheug je op een spetterend indooravontuur." De molen van het type twist 'n' splash werd gebouwd door huisleverancier Mack Rides. Een vergelijkbaar model staat sinds 2013 in Slagharen.