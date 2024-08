Plopsa Group

Directieteam Plopsa Group uitgebreid met chief information officer

Plopsa verwelkomt een nieuw directielid. Aan het managementteam van de internationale pretparkgroep is een chief information officer (CIO) toegevoegd, verantwoordelijk voor de ICT. Jannes Labaere neemt de rol op zich. Hij had de afgelopen jaren dezelfde functie bij de Belgische voetbalclub Club Brugge.

"We zijn verheugd te mogen aankondigen dat Jannes Labaere sinds vandaag ons team komt versterken als de nieuwe CIO van Plopsa", staat in een verklaring. "Wij kijken er alvast naar uit om samen met hem de digitale toekomst van Plopsa verder vorm te geven."

In een bericht op LinkedIn spreekt Labaere zelf over "spannende uitdagingen" die in het verschiet liggen. "We staan te popelen om in de nabije toekomst in contact te komen met onze huidige en potentiële nieuwe partners, collega's en klanten."



Studio 100

De rest van de Plopsa-directie bestaat uit algemeen directeur Carl Lenaerts, commercieel directeur Xavier Verellen, financieel directeur Geordi Storms en horecadirecteur Koen Keijsers. Daarnaast heeft Studio 100-baas Gert Verhulst tegenwoordig een stevige vinger in de pap, sinds het vertrek van de vorige directie in 2023.