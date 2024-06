Plopsa Group

Horecadirecteur wil eten en drinken in de Plopsa-parken naar hoger niveau tillen

De nieuwe directie van Plopsa neemt het horecabeleid kritisch onder de loep. Plopsaland De Panne en de andere Plopsa-parken stonden de afgelopen jaren bekend om hoge prijzen en een weinig gevarieerd aanbod. Onder leiding van de Nederlandse horecadirecteur Koen Keijsers moet daar verandering in komen.

Keijsers startte bij Plopsaland na een open sollicitatie in de coronaperiode. Hij begon als horecamanager, maar inmiddels mag hij zich directielid noemen. Na enkele jaren van overleven wordt nu een nieuwe strategie uitgestippeld voor het eten en drinken in de Plopsa-parken. Daarbij horen nieuwe producten, prijsverlagingen en andere aanpassingen.

In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast vertelt Keijsers wat er het afgelopen jaar allemaal veranderd is en wat er nog op de planning staat. Zo wordt een Piet Piraat-restaurant komende zomer getransformeerd tot een Amerikaanse diner met een cocktailbar. In het Plop Restaurant staan tegenwoordig nieuwe hamburgers op het menu. Verder is er meer aandacht voor veganistische opties.



Hotdogs

Plopsa wil niet meer overal ongeveer dezelfde gerechten serveren. Onder het motto "less is more" daalde het aantal verkooppunten met hotdogs bijvoorbeeld van zes naar twee. In plaats daarvan wordt gefocust op een specifieker aanbod per locatie, thematisch passend bij de bewuste plek. Dat leidt tot hogere kosten, maar de strategie zorgt volgens Keijsers wel voor een betere sfeer.



In het verleden ging Plopsaland gebukt onder een chronisch personeelstekort op horecagebied. Dat is anno 2024 grotendeels opgelost. "We hebben heel weinig dichte luiken meer", aldus Keijsers. Achter de schermen wordt onderzocht welke aanvullende wijzigingen er nog nodig zijn. Een zogeheten heatmap moet in kaart brengen waar bezoekers op welk moment van de dag verblijven. Op basis daarvan zal Plopsa de komende jaren blijven schuiven met het aanbod.



Prinsessia Restaurant

Horecabaas Keijsers spreekt verder over vernieuwingen bij het Prinsessia Restaurant, een seizoensgebonden hotelbuffet, een nieuw concept in de hotelbar en een walkingdinner in het Studio 100 Theater. Tot slot onthult hij welke attractieparken als voorbeeld dienen en hoe de regionale Plopsa-parken vandaag de dag inzetten op streekgerechten van lokale leveranciers.