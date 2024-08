Bobbejaanland

Bobbejaanland: gratis Speedy Pass bij aankoop van T-shirt

Bobbejaanland deelt deze zomer gratis Speedy Pass-tickets uit. Bij aankoop van een T-shirt uit de volwassenencollectie ontvangen bezoekers een Speedy Pass One Ride. Daarmee kunnen ze bij één attractie naar keuze de wachtrij eenmalig overslaan.

Het gaat om T-shirts van 24,99 euro per stuk, met beeltenissen van de skyline van het park, de achtbaan Typhoon of de attractie Sledge Hammer. De voorrangspas kan gebruikt worden bij alle attracties met een Speedy-ingang, ongeacht welke attractie op het shirt staat.

De kledij is verkrijgbaar op twee plekken in Bobbejaanland, namelijk bij de General Store op het entreeplein en Jasper's Gift Shop in Adventure Valley. Speedy Pass One Ride kost deze zomer 6,90 tot 7,90 euro per attractie. De actie loopt tot en met eind augustus, of zolang de voorraad strekt.



Twaalf attracties

Twaalf attracties in Bobbejaanland beschikken momenteel over een Speedy Pass-optie: Fury, Typhoon, Terra Magma, Naga Bay, Speedy Bob, Revolution, Oki Doki, Wild Water Slide, The Dreamcatcher, El Rio, Bob Express en - sinds dit jaar - Sledge Hammer.