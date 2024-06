Bobbejaanland

Video: Bobbejaanland verblijdt fans met oude versies van legendarische achtbaan Revolution

Bobbejaanland heeft afgelopen weekend een eerbetoon gebracht aan de geliefde rollercoaster Revolution. Om het 35-jarig bestaan van de legendarische attractie te vieren, werden bezoekers getrakteerd op verschillende versies uit het verleden. Oude soundtracks keerden eenmalig terug.

Naast het nummer Bones on the Beach van componist Michael Hoenig, dat de afgelopen jaren te horen was, konden passagiers luisteren naar drie andere varianten: de originele, naamloze soundtrack uit 1989, Capriccio Italien van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski en de track Animals and Cannibals.

De ingang en de machinekamer in de wachtrij waren voor de gelegenheid versierd met ballonnen en slingers. In de laatstgenoemde ruimte was bovendien een mysterieus groen figuur zichtbaar. Op een scherm kwamen bijzondere beelden voorbij van de bouw van de coaster.



Langste achtbaantrein

Verder bracht men meerdere jubileumsouvenirs uit. Eerder dit seizoen verscheen al een Revolution-pin. De overdekte achtbaan, gebouwd door fabrikant Vekoma, heeft de langste achtbaantrein ter wereld. Afgelopen winter werd de cult-attractie voor 1 miljoen euro opgeknapt.