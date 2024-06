Efteling

Video: Wolf speelt deze zomer hoofdrol in komische Efteling-show

In een zomerse show krijgen Efteling-bezoekers te horen hoe het verhaal van Roodkapje écht is verlopen. De Grote Boze Wolf presenteert in de zomermaanden de komische poppenvoorstelling Een Avond Met Wolf. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om zijn straatje schoon te vegen.

Het sprookjesfiguur is er namelijk klaar mee om afgeschilderd te worden als vijand, terwijl hij naar eigen zeggen niets verkeerd heeft gedaan. Of de Wolf de waarheid spreekt, valt te bezien. In de onemanshow brengt de Sprookjesbos-bewoner verschillende liedjes ten gehore.

Het gaat om bewerkingen van Ik Voel Me Zo Verdomd Alleen van Danny de Munk, Vader Gaat Op Stap van Toon Hermans, Door De Wind van Stef Bos, Opzij Opzij Opzij van Herman van Veen, Binnen Zonder Kloppen van De Dijk, Twee Reebruine Ogen van Selvera's en Kleine Jongen van André Hazes.



Publieksfavoriet

Tussen 2016 en 2019 was de productie al een publieksfavoriet. Na vier jaar afwezigheid keerde de show terug. Een Avond met Wolf is tot begin september dagelijks te zien in het Openluchttheater, om 16.30, 17.30, 18.30 en 19.30 uur. Overdag staat een reguliere Sprookjesboom-show op het programma.