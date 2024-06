Efteling

Deze zomer nieuw entertainment in de Efteling: Boogie Boys, Python Pietje en Wolf

De Efteling vernieuwt het entertainmentprogramma voor het zomerseizoen. Van vrijdag 28 juni tot en met zondag 1 september kunnen bezoekers dagelijks kijken naar enkele nieuwe en vernieuwde acts. Zo wordt op het Python-podium in het Ruigrijk de nieuwe show Python Pietje Presenteert: The Steelcrew opgevoerd.

Het gaat om een project van acteur, presentator en conceptontwikkelaar Pepijn Gunneweg. Python Pietje vervangt DJ Dizzy en de Sterkstaaltjestaalkrachtshow. Over de laatstgenoemde productie was men vorig jaar niet tevreden.

Python Pietje is het figuurtje bij de ingang van de bekende achtbaan. Het bebaarde mannetje wijst normaal gesproken aan welke lengte waaghalzen moeten hebben om een ritje te kunnen maken in de rollercoaster. Nu komt hij voor het eerst tot leven.



The Red Noses

Op het Zomerstrand in het Reizenrijk, dat in het teken staat van Carnaval Festival-figuren Jokie en Jet, treden de The Red Noses Boogie Boys op; een zanggroepje dat eerder bekendstond als Zang & Gelukkig. In het Sprookjesbos wordt een muzikale Sprookjesboom-voorstelling afgewisseld met een oude bekende: Een Avond met Wolf. Tussen 2016 en 2019 was 's zomers al een gelijknamige show te zien.



Verder keren een hoop onderdelen terug, waaronder de elfjes bij Droomvlucht en reus Djinn bij Fata Morgana. Bij Max & Moritz krijgen bakker Krümel en Frau Schmetterling wederom gezelschap van de Anderberg Musikverein, een blaaskapel. De Charlatan-show bij Danse Macabre staat ook nog steeds op het programma.



Avondtickets

In het hoogseizoen is de Efteling elke dag geopend tot 21.00 of 22.00 uur. Speciale avondtickets, geldig van 17.00 tot sluitingstijd, kosten 30 euro. De reguliere entreeprijs bedraagt dit jaar 51 euro.