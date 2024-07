Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Nieuw in Diergaarde Blijdorp: de African Jungle Volière

De nieuwe African Jungle Volière van Diergaarde Blijdorp is af. In de Rotterdamse dierentuin opende zaterdag een ruim 10 meter hoog verblijf met meerdere soorten Afrikaanse vogels. Voorbeelden zijn de groene toerako, de purperglansspreeuw en de grijze roodstaart.

Laatstgenoemde papegaaiensoort is afkomstig uit een Franse dierentuin. De constructie bestaat eigenlijk uit twee volières die van elkaar gescheiden worden door een binnenverblijf, gedecoreerd als een Afrikaans huisje aan een rivieroever. In totaal bedraagt het vloeroppervlak bijna 800 vierkante meter.

Het bouwproject kwam mede tot stand dankzij een gift van de Vereniging Vrienden van Blijdorp. Met een speciale educatieve ruimte wil Blijdorp aandacht vragen voor de illegale handel in tropische vogels. Een deel van de bewoners werd ooit in beslag genomen door de douane.



Afrikaanse invulling

De opening van de African Jungle Volière vormt de eerste stap in het ontwikkelen van het themadeel African Jungle. Blijdorp spreekt zelf over een impactgebied. "De komende jaren zal het gebied rondom de volière beetje bij beetje worden vormgegeven en een Afrikaanse invulling krijgen", belooft een woordvoerder.