Nieuwe koers voor Diergaarde Blijdorp: radicale veranderingen in Masterplan 2050

Diergaarde Blijdorp wil het roer rigoureus omgooien. De 166 jaar oude Rotterdamse dierentuin presenteerde deze week het Masterplan 2050, waarin uit de doeken wordt gedaan hoe het park er over enkele decennia uit moet zien. Men denkt aan het realiseren van nieuwe themawerelden, die voortaan impactgebieden worden genoemd. Maar niet alleen de indeling van het park zal veranderen: Blijdorp heeft een nieuwe missie voor ogen.

De dierentuin gaat zich inzetten om tien ernstig bedreigde dier- en plantsoorten te redden. Dat zijn de rode panda, de vleet, de Annam-waterschildpad, de Rüppells gier, de kroeskoppelikaan, de Antilliaanse leguaan, de Aziatische olifant, het dwergnijlpaard, de doktersvis en een waterlelie; de zogeheten Nymphaea thermarum. Het park hanteert daarvoor de nieuwe slogan "Together we bring nature back to life".

De ambitieuze plannen zijn verre van definitief. Wel staat vast dat de lijst met de tien soorten leidend zal zijn bij het ontwikkelen van toekomstige projecten. De dieren en planten moeten centraal komen te staan in acht impactgebieden: African Plains, African Jungle, Asian Corridors, Duurzame Noordzee, Caribbean Coast, Himalayan Peaks, Natuur Dichtbij en Last Resort.



Nieuwe naam

Blijdorp is nu nog onderverdeeld in continenten. Sommige bestaande parkdelen kunnen min of meer in de huidige vorm blijven bestaan, onder een nieuwe naam. Op andere plekken zijn wel radicale veranderingen nodig. Zo wordt op termijn waarschijnlijk afscheid genomen van de ijsberen, de vicuña’s, de vlinders en het Australische gedeelte met wallaby's. Het lot van het Aziëhuis is onzeker.



Voor de Aziatische olifanten liggen al langer plannen klaar: het verblijf moet twee keer zo groot worden. In het Oceanium komt de nadruk te liggen op de Noordzee en de Caraïben. Even verderop verrijst African Jungle, vermoedelijk in de vorm van een gigantische tropenhal met een klimaatgestuurd dak. Daar kunnen bijvoorbeeld bongo's, pantserkrokodillen, okapi's en dwergnijlpaarden ondergebracht worden.



Bijna uitgestorven

In het gebied Last Resort staan diersoorten centraal die bijna uitgestorven zijn. Verbindingen tussen de verblijven van de tijgers en leeuwen moeten de leefgebieden groter en afwisselender maken. Het is de bedoeling dat de monumentale Rivièrahal na een kostbare renovatie gaat fungeren als een laagdrempelige ontmoetingsplek, geschikt voor lezingen en andere evenementen.



Men schuwt nieuwe technieken niet. De vleet - een enorme vissoort - is te groot om in een aquarium te laten zien. Bezoekers kunnen het dier uiteindelijk van dichtbij beleven dankzij augmented reality. Voor African Jungle wordt gedacht aan een "pijnlijke en confronterende" virtualreality-ervaring die bezoekers bewust maakt van hun impact op het milieu.



Subsidies

Blijdorp werkt momenteel aan nieuwe ara- en ibisvolières. Hoe die in het nieuwe Masterplan 2050 zullen passen, is nog niet duidelijk. Het park wil de uitbreidingen bekostigen met subsidies én steun van fondsen en bedrijven. Blijdorp belooft zich ook meer te gaan inzetten voor soortbehoud en natuurherstel op andere plekken in de wereld.



Het park heeft nog een lange weg te gaan. Directeur Erik Zevenbergen schat dat 80 procent van het publiek op dit moment niet bezig is met de manier waarop de natuur onder druk staat. Daar moet verandering in komen. Uiteindelijk is geen plaats meer voor diersoorten die alleen leuk zijn om naar te kijken, maar geen hoger doel dienen. De directeur denkt dat dierentuinen uiteindelijk niet levensvatbaar zijn als ze niet focussen op soortbehoud.



Financiële problemen

Enkele jaren geleden, in maart 2020, presenteerde Blijdorp nog het Masterplan 2030. Daarin werd gesproken over een investering van 100 miljoen euro in opknapbeurten en nieuwe verblijven. Achteraf gezien was die toekomstvisie volgens de directie niet scherp genoeg geformuleerd. Het nieuwe Masterplan 2050 zou toekomstbestendiger zijn. Door financiële problemen, mede veroorzaakt door de coronacrisis, is van het vorige plan overigens nog weinig terechtgekomen.



