Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park organiseert Pre-Opening Sunday, maar nieuwe attracties blijven dicht

Het zomerseizoen van Europa-Park begint bijna een week eerder dan gepland. Tot nu toe werd aangekondigd dat het Zuid-Duitse pretpark de poorten weer zou openen op zaterdag 23 maart. Vandaag is bekendgemaakt dat op zondag 17 maart al een Pre-Opening Sunday plaatsvindt.

Bijna het volledige park is dan toegankelijk. Bezoekers moeten alleen de plekken missen waar nog gewerkt wordt, waaronder het nieuwe Kroatische gedeelte met lanceerachtbaan Voltron Nevera, bioscoop Traumzeit-Dome, ijssalon Sunce i Lavanda en de Nikola Suveniri Shop.

Ook de Zauberschlucht der Diamanten in het Oostenrijkse themagebied zal nog niet af zijn, met waterbaan Tiroler Wildwasserbahn, powered coaster Alpenexpress Enzian, avonturenparcours Yomi Abenteuer Trail en de Edelstein-Grotte.



Eurosat

Verder blijven darkride Geisterschloss, de virtualreality-variant van de overdekte achtbaan Eurosat en waterspeelplaats Lítill Island dicht. De rest van het park draait wel gewoon, inclusief shows en restaurants. Tickets worden online verkocht voor 61,50 euro per persoon.



Abonnementhouders zijn ook welkom. Vanaf zaterdag 23 maart is Europa-Park weer elke dag geopend, tot aan de kerstperiode. Of alle nieuwigheden bij de reguliere seizoensstart wel af zullen zijn, is nog niet duidelijk.