Europa-Park Erlebnis-Resort

Foto's: Europa-Park gestart met heropbouw afgebrande attracties

In Europa-Park worden twee afgebrande attracties opnieuw opgebouwd. Bij een grote brand in de overdekte Zauberwelt der Diamanten raakten vorig jaar de banen van powered coaster Alpenexpress en boomstambaan Tiroler Wildwasserbahn beschadigd. Beide attracties zijn afgebroken.

Huisleverancier Mack Rides fabriceerde nieuwe onderdelen. Deze week is het eerste spoor van de Alpenexpress gemonteerd, nadat eerder al verschillende steunpilaren op hun plek werden gezet. Ook delen van de vaargeul van de Tiroler Wildwasserbahn zijn gearriveerd op de bouwplaats.

De Zauberwelt der Diamanten keert terug in een aangepaste vorm: in plaats van een duistere diamantgrot realiseert Europa-Park een Oostenrijks landschap met een avonturenparcours. "We kunnen niet wachten tot deze twee attracties weer door de magische diamantkloof zullen razen", laat het pretpark weten op social media.



Europa-Park blijft gesloten tot zaterdag 23 maart. Wanneer de zogenoemde Zauberschlucht der Diamanten open zal gaan, is nog niet bekend. Aan de andere kant van het park wordt gewerkt aan een volledig nieuwe coaster in Kroatische stijl: Voltron Nevera.