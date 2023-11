Parc Bagatelle

Vijftig omgewaaide bomen: storm zorgt voor problemen in Frans pretpark

Een pretpark in Noord-Frankrijk heeft veel last gehad van herfststorm Ciarán, die afgelopen week over Europa raasde. In Parc Bagatelle waaiden maar liefst vijftig bomen om. Daardoor raakten attracties beschadigd. Ook een grote circustent ging kapot. Het park was tijdens de storm gesloten voor publiek.

Op social media verschenen beelden van de stormschade. Een windmeter bij achtbaan Triops registreerde windstoten van maar liefst 168 kilometer per uur. "Ciarán heeft huisgehouden met een ongelofelijke kracht", meldt het park in een verklaring.

"Maar het belangrijkste is dat er geen gewonden te betreuren zijn, dat is echt een zegen." In het bericht worden alle medewerkers bedankt die druk bezig zijn om de problemen te verhelpen. "Samen gaan we ons geliefde park herstellen en weer tot leven wekken. We kijken ernaar uit om jullie volgend jaar te zien."



Rollercoasters

Het seizoen van Parc Bagatelle, gelegen in de regio Hauts-de-France, liep tot en met zondag 1 oktober. Vanaf april 2024 zijn bezoekers weer welkom. Het park telt vijf rollercoasters, vier waterbanen en een groot aantal familieattracties.