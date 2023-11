Plopsaland De Panne

Kabouter Plop omver gewaaid op rotonde Plopsaland

Ook Kabouter Plop heeft veel last van herfststorm Ciarán. Een groot beeld van het beroemde Studio 100-personage is vanmiddag omver gewaaid. Dat gebeurde op de rotonde richting attractiepark Plopsaland De Panne.

De goedlachse kabouter verwelkomt automobilisten normaal gesproken net voor hun aankomst bij de parkeerplaats van Plopsaland. Op een foto, genomen door een weggebruiker, is te zien dat het volledige Plop-beeld achterover is gevallen door de harde wind.

Plopsaland ligt aan de Vlaamse kust, waar gewaarschuwd wordt voor windstoten tot 110 kilometer per uur. Ook in het pretpark zelf zorgt de storm voor overlast: nagenoeg alle buitenattracties zijn momenteel gesloten. "Attracties zijn beperkt geopend vanwege weersomstandigheden", staat op de Plopsaland-website.



Mayaland

Bezoekers moeten onder meer Anubis The Ride, SuperSplash, Heidi The Ride, De Draak, De Grote Golf, De Tractors, Mega Mindy Jetski, Plopsa Express, K3 Roller Skater, Nachtwacht-Flyer, DinoSplash en The Ride to Happiness missen. Mayaland Indoor, Circus Bumba en Het Bos van Plop zijn wel toegankelijk.



Vanwege de weersomstandigheden is het entertainmentprogramma aangepast. Meet-and-greets vinden plaats in de foyer van het Proximus Theater. De Dino Encounter, een optreden van de KetnetBand, de Ketnet Halloween Parade, de Vuurdans en het vuurwerk gaan niet door.