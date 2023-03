Duinrell

1 aprilgrap Duinrell: dierenmaskers voor gillende ouders

Wat te doen met gillende ouders in achtbanen? Duinrell komt met een oplossing: maskers die gegil automatisch omzetten in dierengeluiden. "Vanaf het nieuwe zomerseizoen is dit speciale geluidsmasker verplicht voor alle ouders", laat het Wassenaarse pretpark weten. Het gaat om de jaarlijkse 1 aprilgrap van Duinrell.



Duinrell vindt het onwenselijk als vaders en moeders de longen uit hun lijf gillen in de rollercoasters, omdat dit onprettig is voor het kinderoor. Daarom zou men het zogeheten Nonsans-masker geïmporteerd hebben uit Frankrijk. In een lollige video wordt het concept uitgelegd door iemand die zich presenteert als audiotechnicus.

Actrice Sietske van Peursem speelt de rol van moeder. "In Frankrijk wordt het gegil automatisch omgezet naar chansons van Edith Piaf of Charles Aznavour", valt te lezen in een bijbehorend persbericht. "Bij Duinrell heeft men ervoor gekozen om het gegil om te zetten naar dierengeluiden."