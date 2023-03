Efteling

Efteling kondigt nieuwe soundtrack aan voor Carnaval Festival: vanaf 1 april

De Efteling gaat Carnaval Festival ingrijpend veranderen. Dat is althans de boodschap van een komische video die het pretpark vanmiddag heeft gepubliceerd. De bekende attractie uit 1984 zou na bijna veertig jaar een nieuwe soundtrack krijgen, geproduceerd door dj-duo Lucas & Steve. Tegelijkertijd zegt de Efteling van plan te zijn om de snelheid van de vrolijke darkride flink op te voeren.



Lucas & Steve wordt gevormd door Lucas de Wert en Steven Jansen uit Maastricht. De heren hadden succes met nummers als Summer on You, Up Till Dawn (On the Move) en Perfect. In het filmpje zeggen ze "ongelofelijk trots" te zijn dat ze werden uitgekozen voor de klus. "We snappen natuurlijk ook hoe belangrijk muziek voor de Efteling is. Daarom hebben wij volgens ons iets gevonden wat ontzettend goed bij Carnaval Festival past."

Een woordvoerder beweert dat de attractie toe is aan een nieuw geluid, dat "beter past in het huidige tijdsbeeld". "Met deze nieuwe muzikale richting willen we laten zien dat we meer in petto hebben dan alleen nostalgie." Vervolgens komt muziekdocent Jeroen D'hoe aan het woord, die vertelt dat het door invloed van TikTok tegenwoordig heel modieus is om bestaande muziek versneld af te spelen.



Enorme geluidsboxen

Als klap op de vuurpijl legt audiotechnicus Bram van Sprang uit dat de gondels een nieuw uiterlijk krijgen, met meerdere enorme geluidsboxen en decoraties in de vorm van een gigantische koptelefoon. "Waardoor de gast de muziek niet alleen kan horen, maar ook kan voelen", beweert hij.



De aangekondigde wijzigingen zouden op de planning staan voor zaterdag 1 april. Dat is uiteraard geen toeval: het is inmiddels een traditie dat de Efteling rond eind maart een 1 aprilgrap lanceert. Vanzelfsprekend zal er aan Carnaval Festival uiteindelijk niets veranderen.