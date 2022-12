Parc Astérix

Kerstcadeautje van Parc Astérix: voorproefje op nieuwe achtbaan

Parc Astérix trakteert fans op een digitaal kerstcadeau. Op social media deelt het Franse pretpark vandaag een computersimulatie van het nieuwe themagebied Le Festival de Toutatis, waar onder andere de spectaculaire lanceerachtbaan Toutatis staat.



"We hebben een enorm cadeau voor je", meldt het attractiepark. Een korte video laat zien hoe het themadeel gaat ogen. Verder zien we bewegende beelden van de sensationele rollercoaster. Bovendien verschijnt in beeld wanneer de opening zal plaatsvinden: in de lente van 2023.

Toutatis is een 51 meter hoge multi-launch coaster van fabrikant Intamin, bekend van bijvoorbeeld Taron in Phantasialand. De rit bestaat uit drie inversies en meerdere lanceringen - vooruit en achteruit - met een topsnelheid van 107 kilometer per uur. Eén van de meest opzienbarende onderdelen is een doodlopend gedeelte waarbij treinen even stil hangen in de lucht.



Bobsleebaan

Het filmpje toont ook de andere onderdelen in Le Festival de Toutatis: een nebulaz-molen, een speelgebied, een restaurant en een winkel met een kiosk. Het nieuwe parkdeel is gesitueerd in de buurt van de bestaande bobsleebaan La Trace du Hourra.