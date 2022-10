Europa-Park

Video: gratis halloweenwalkthrough met acteurs in Europa-Park

Europa-Park daagt bezoekers uit om een spannende halloweenattractie te ontdekken. Normaal gesproken vinden de horrorbelevingen in het Duitse pretpark na zonsondergang plaats, tijdens een apart evenement met de naam Traumatica. Tegenwoordig is er ook overdag iets engs te ervaren.



Bij houten achtbaan Wodan in themagebied IJsland werd een kleinschalige halloweenwalkthrough gebouwd met de naam Niflheim, vernoemd naar het rijk der nevelen uit de noordse mythologie. Gasten wandelen door Vikinghuisjes, waar ze scare actors tegen het lijf kunnen lopen.

Er wordt gebruikgemaakt van rook-, geluids- en lichteffecten. De toegang is gratis. Europa-Park hanteert een adviesleeftijd van 12 jaar. Kinderen mogen het gebied alleen betreden onder begeleiding van een volwassene.



Tussenseizoen

Halloween in Europa-Park duurt nog tot en met zondag 6 november. Daarna staat tot en met vrijdag 25 november het tussenseizoen HalloWinter op de planning, in de aanloop naar de winterperiode. Het losstaande evenement Traumatica is er nog op vrijdagen en zaterdagen tot en met 12 november, plus maandag 31 oktober.