Walibi Holland

Podcast: wat gebeurt er in Walibi's veelbesproken nieuwe spookhuis Slaughterhouse?

In Slaughterhouse, het nieuwe halloweenspookhuis van Walibi Holland, worden bezoekers al hangend aan een vleeshaak door een slachthuis getransporteerd. Maar wat gebeurt er verder in de onheilspellende slachterij? Hoe eng en gruwelijk is de ervaring? En is het de ticketprijs van 20 tot 25 euro waard? Op die vragen wordt antwoord gegeven in een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast.



Na een bezoek aan de Halloween Fright Nights 2022 delen Robin Schulte, Wesley Groos en Wessel Wit wat ze van het evenement vonden. Daarbij ligt de focus op Slaughterhouse, de belangrijkste toevoeging van dit jaar. Walibi heeft zelf weinig bekendgemaakt over het spectaculaire haunted house. Wel lekte vooraf uit dat bezoekers niet door de slachterij lopen: ze worden vastgebonden aan een haak.

Men heeft een speciaal transportsysteem ontwikkeld, gebaseerd op een kabelbaan. Daarmee is Slaughterhouse eigenlijk een soort darkride, de enige in het hele park. In de podcast worden alle scènes en effecten uitvoerig besproken. Zo begint de beleving in een veewagen. Bezoekers denken dat ze komen solliciteren als slachter, maar al snel blijkt dat van een sollicitatiegesprek weinig terechtkomt. Via een glijbaan glijden ze het slachthuis binnen.



Vermalen

Na een tijdje opgesloten te zijn in een stal, komen medewerkers tevoorschijn die er niet voor terugdeinzen om de sollicitanten te vernederen. In de ruimte erna hangen de vleeshaken al klaar. Bezoekers worden met behulp van een dubbele gordel vastgemaakt aan een stoeltje. Tijdens een tocht door de horrorattractie ervaren ze wat een dier normaal gesproken ondergaat: ze worden achtereenvolgens gewassen, geschoren, afgeschoten, gekruid, vermalen, gebakken en gekeurd.



De hoofdrollen zijn weggelegd voor butchers: gezette personen met bebloede varkenskoppen, die hun slachtoffers vastpakken en aanraken. Tussendoor verschijnt af en toe nog een ander verdwaald slachtoffer. Eenmaal aangekomen in de koelcel volgt een reddingspoging. De gehavende sollicitanten worden aangespoord om te ontsnappen via een luchtschacht. Ze komen uit in een voorraadkamer, waar ze moeten vluchten via een donkere glijbaan.



Minder vlees

Al vóór de officiële aankondiging van Slaughterhouse ontstond ophef in de media naar aanleiding van woedende reacties van dierenrechtenorganisaties. Zij beweerden dat Walibi dierenleed zou gebruiken als amusement. Later verklaarde de directie dat het spookhuis juist bedoeld is om mensen ervan te overtuigen minder vlees te gaan eten. In de Looopings Podcast wordt stilgestaan bij dat merkwaardige doel. Is Walibi in de opzet geslaagd?