Walibi Holland

Dierenbescherming kwaad over nieuw spookhuis Walibi: 'Walgelijke ontwikkeling'

De Dierenbescherming is absoluut niet blij met een plan voor een nieuw spookhuis in Walibi Holland. Looopings kon afgelopen week onthullen dat het pretpark tijdens de Halloween Fright Nights een haunted house opent met een slachthuisthema, waarin bezoekers als vee worden vastgemaakt aan vleeshaken. Totaal misplaatst, vindt de Dierenbescherming. Ook dierenrechtenorganisatie Animal Rights reageert vol afschuw.



Walibi heeft de komst van het spookhuis nog niet officieel bevestigd. Uit uitgelekte informatie blijkt echter dat waaghalzen door een huiveringwekkende slachterij getransporteerd worden, waar ze geconfronteerd worden met allerlei gruwelijkheden. Hoewel het lugubere concept absoluut geen reclame voor de vleesindustrie zal zijn, is het thema volgens de Dierenbescherming per definitie ongeschikt voor een attractiepark.

"Het inzetten van dierenmishandeling als een attractie vinden wij een walgelijke ontwikkeling", laat een woordvoerder aan Looopings weten. "Het is niet oké om geld te verdienen aan iets dat überhaupt niet zou mogen gebeuren."



Zombies

Maar tijdens Halloween draait toch juist alles om horror en andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen? "Hier is een pretpark simpelweg niet voor bedoeld", reageert de voorlichter. "Horror is prima, maar dan denken wij eerder aan zombies en dergelijke, niet aan dierenmishandeling."



Een voorlichtster van Animal Rights sluit zich daarbij aan. De organisatie reageert geschokt en verbolgen op het uitgelekte bericht. "Net als je denkt dat de minachting voor dieren het dieptepunt bereikt heeft, blijkt het toch nog erger te kunnen. Lekker griezelen om het afschuwelijke dierenleed dat zich afspeelt in slachthuizen; het is ronduit walgelijk."



Entertainen

Zou het niet kunnen dat de ijzingwekkende attractie mensen juist laat inzien dat slachthuizen slecht zijn? Animal Rights vindt dat niet relevant, omdat de intentie van Walibi is om mensen te entertainen. "De bezoekers gaan na het spannende uitje lachend naar huis, de dieren die dit echt meemaken komen er in stukjes gehakt uit. Dat we hier plezier aan beleven, zegt veel over de staat waarin onze beschaving verkeert." Het entertainmentteam van Walibi krijgt ook nog een veeg uit de pan. "We maken ons ernstig zorgen om de mensen die dit bedacht hebben."



Een woordvoerster van Walibi, die zelf overigens vegetariër is, laat inhoudelijk nog niets los. "We kunnen hier nog niet op reageren, omdat we zelf nog niets hebben aangekondigd. Dat zal op een later moment gebeuren."