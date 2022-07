Legoland Windsor Resort

Brand uitgebroken in hotel van Engelse vestiging Legoland

In één van de hotels van het Engelse pretpark Legoland Windsor is zondag een brand uitgebroken. Het vuur ontstond rond 15.30 uur - lokale tijd - in het Legoland Resort Hotel. Op foto- en videobeelden op social media zijn grote zwarte rookwolken zichtbaar boven de ingang van het gebouw.



Niemand raakte gewond. Een woordvoerder spreekt over "een kleine brand". "Het vuur was gesitueerd bij de voorgevel van het hotel. Onze noodprotocollen zijn direct in werking getreden. De hulpdiensten werden opgeroepen en het hotel is geëvacueerd. Alle gasten maken het goed."

Niet iedereen kan zich in die verklaring vinden. Een hotelgast klaagt op Twitter over de zeer trage reactie van het aanwezige personeel. Bovendien zouden medewerkers in eerste instantie geen informatie verstrekt hebben. "Jullie moeten de receptiemedewerkers wat brandoefeningen laten doen", schrijft een betrokkene. "Dit had veel sneller opgelost kunnen worden. Ik voelde me niet veilig met deze mensen achter de knoppen."



Opgevangen

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Op dit moment doet de brandweer onderzoek. Voorlopig is het hotel niet toegankelijk voor publiek. Getroffen bezoekers worden opgevangen in City Walk Pizza & Pasta, een restaurant in het attractiepark. Ze krijgen een alternatieve accommodatie aangeboden of ze ontvangen hun geld terug.