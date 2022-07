Miragica

Deel van verlaten pretpark verwoest door brand

In een gesloten pretpark in Italië is afgelopen week een brand uitgebroken. Boven het attractiepark Miragica, dat sinds eind 2018 dicht is, waren maandagochtend plotseling enorme rookwolken zichtbaar. Een deel van het terrein bleek in brand te staan. De politie gaat uit van brandstichting.



Miragica sloot jaren geleden de poorten vanwege financiële problemen. Een zoektocht naar een nieuwe eigenaar liep tot nu toe op niets uit. Er vonden al vier veilingen plaats, steeds met een lagere vraagprijs. In oktober gaat het park opnieuw onder de hamer voor ongeveer 2,5 miljoen euro, een fractie van het startbedrag van 6,3 miljoen euro.

Door toedoen van de brand is het park ongetwijfeld nog een stuk minder waard geworden. Verschillende gebouwen werden getroffen door het vuur, blijkt uit beelden van regionale media. Bijna een jaar geleden ontstond er ook al een brand in Miragica, op een ander gedeelte van het terrein.



Top spin

Het verlaten park ligt in de stad Molfetta, onderdeel van de Zuidoost-Italiaanse regio Apulië. De meeste attracties zijn inmiddels verwijderd. Op actuele luchtbeelden zijn nog restanten van een top spin, glijbanen en een condor-toren zichtbaar. Mocht het park ooit nog opengaan als pretpark, dan zal een nieuwe eigenaar praktisch helemaal opnieuw moeten beginnen.