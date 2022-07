Alton Towers Resort

Pretparkbezoeker probeert uit wachtrij te klimmen en raakt gewond

Een bezoeker van het Engelse attractiepark Alton Towers is gewond geraakt bij een merkwaardig incident. De persoon probeerde de wachtrij voor lanceerachtbaan Rita te verlaten door over een hek te klimmen. Dat liep verkeerd af.



De pretparkgast kwam met een voet vast te zitten aan de andere kant van de omheining. Uiteindelijk bungelde de bezoeker aan het hek. Talloze omstanders zagen het voorval gebeuren.

Het pijnlijke ongeluk vond maandagmiddag plaats. Er kwam uit voorzorg een traumahelikopter ter plaatse. Uiteindelijk kon het slachtoffer met een ambulance worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten was er geen sprake van ernstige verwondingen.



Halve minuut

Rita, geopend in 2005, is een accelerator coaster van fabrikant Intamin. De attractie bestaat uit een lancering van 0 tot 98 kilometer per uur in 2,5 seconden, gevolgd door enkele bochten en heuvels. Een ritje duurt nog geen halve minuut.