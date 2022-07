Alton Towers Resort

Video: youtuber gepakt bij inbraak in Engels pretpark Alton Towers

Een Britse youtuber is betrapt bij het binnendringen van pretpark Alton Towers in Engeland. De videomaker, die zichzelf Mizzy noemt, besloot het grootste attractiepark van Groot-Brittannië te betreden via een personeelsingang, zonder een kaartje te kopen. Via een terrein achter de schermen kwam hij in een souvenirwinkel terecht.



Op die manier wandelt hij het park probleemloos binnen, zo is te zien in een video van ruim achttien minuten. Het plezier is echter van korte duur. Beveiligers krijgen de youtuber en zijn compagnon al snel in de smiezen. In de wachtrij voor spinning coaster Spinball Whizzer worden de twee aangesproken door een bewaker.

In eerste instantie ontkent de knul dat hij iets fout gedaan heeft. Vervolgens ziet hij zijn kans schoon en zet hij het tot twee keer toe op een rennen. Een medewerker weet de youtuber uiteindelijk vast te grijpen, waarna meerdere beveiligers op hem duiken.



De filmer krijgt de opdracht om alle beelden te verwijderen. Omdat hij stiekem kopieën had gemaakt, kon hij de video toch publiceren. "Ik heb zes maanden proeftijd en ik draag zes weken een enkelband", schrijft Mizzy op zijn YouTube-kanaal. Eerder deze maand flikte hij hetzelfde trucje al in zusterpark Thorpe Park. Ook daar werd hij gepakt.