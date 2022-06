Attractiepark Toverland

Toverland schrapt shows vanwege opbouw evenement

Bezoekers van Toverland moeten deze week twee shows missen. Kindervoorstelling Toos en Morrel Gaan op Vakantie en duikshow The Battle of Port Laguna worden vijf dagen lang niet opgevoerd. Het Limburgse pretpark zorgt in de tussentijd wel voor een alternatief.



In Toverland vindt op vrijdag 17 juni een groot besloten bedrijfsfeest plaats van VieCuri Medisch Centrum. Daarvoor moet in entreegebied Port Laguna het één en ander opgebouwd worden. Om die reden kunnen de twee shows van dinsdag 14 tot en met zaterdag 18 juni niet doorgaan.

Beide producties worden normaal gesproken vertoond op podia in Port Laguna. Tijdens de afwezigheid van de acts is in de Tovertuin, gelegen in parkdeel Land van Toos, een kinderdisco te vinden. Zondag 19 juni, als de werkzaamheden voor het evenement achter de rug zijn, staan de voorstellingen weer op het programma.



Muziekfestival

Vorige maand ging The Battle of Port Laguna al niet door op drie achtereenvolgende dagen, toen vanwege de op- en afbouw van muziekfestival Toverland Live. Pal voor het decor van de duikshow verscheen een groot podium.