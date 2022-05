Attractiepark Toverland

Video: grote drukte in Toverland tijdens eerste editie van festival Toverland Live

De eerste editie van een groot muziekfestival in Toverland heeft zaterdagavond duizenden bezoekers op de been gebracht. Het attractiepark in Noord-Limburg werd getransformeerd tot een festivalterrein met optredens van onder meer Kris Kross Amsterdam, Maan de Steenwinkel en Rolf Sanchez. Toverland leek niet berekend op de drukte: bij de entree, de kassa's voor muntjes en de horecagelegenheden stonden lange rijen.



Bovendien raakten gedurende de avond op sommige plekken de muntjes en drankjes op. Niet het volledige park was geopend: de grotendeels overdekte gebieden Wunderland en Land van Toos bleven dicht. Bezoekers konden wel een ritje maken in Fenix, Dwervelwind, Troy, Booster Bike, Merlin's Quest, Djengu River en Scorpios.

Het station van Fenix was voor de gelegenheid omgebouwd tot een nachtclub met dj La Fuente. Daar klonken de hele avond knoertharde beats, terwijl de attractie operationeel bleef. In combinatie met de drukte zorgde dat voor een bijzondere, chaotische sfeer. De helft van het station was alleen toegankelijk als dansvloer en bar. Doordat het linker deel van de treinen niet gebruikt kon worden, werd de capaciteit van de wing coaster gehalveerd.



André Hazes jr.

Ook in de Magische Vallei, bij watershow Katara, werd gefeest. Daar trad Rewind Amsterdam op. Toverland Live, zoals het evenement wordt genoemd, had al in 2020 plaats moeten vinden. Vanwege de coronacrisis werd de feestavond twee keer uitgesteld. Eigenlijk zou André Hazes jr. van de partij zijn. Hij geeft echter al een tijdje geen optredens meer wegens burn-out-klachten.



Het doel van Toverland Live was om een oudere doelgroep kennis te laten maken met de bestemming in Sevenum, dat nog altijd kampt met de reputatie van een kinderpretpark. Er gold een minimumleeftijd van 16 jaar. Tickets werden verkocht voor 29,50 tot 42,50 euro per persoon, afhankelijk van de aankoopdatum. Het management had ook een groot aantal kaarten weggegeven aan relaties.