Walibi Belgium

Walibi Belgium adverteert met de slogan 'beste pretpark in België'

Walibi Belgium deelt een plaagstoot uit aan de concurrentie. Het attractiepark in Waver noemt zichzelf tegenwoordig het "beste pretpark in België". Vandaag werd een nieuwe commercial gelanceerd met die slogan. In het filmpje, dat een minuut duurt, komen de belangrijkste attracties van Walibi voorbij.



"Walibi Belgium - Best Theme Park in Belgium", luidt de titel. De aanprijzing is gebaseerd op een verkiezing van VavaBid.be, de Waalse variant van VakantieVeilingen.nl. Daarin werd Walibi onlangs uitgeroepen tot de nummer één van België. Het park hecht kennelijk veel waarde aan de onderscheiding.

Overigens moest Walibi de concurrentie in andere categorieën wel voor laten gaan. The Ride to Happiness by Tomorrowland in Plopsaland De Panne versloeg bijvoorbeeld Walibi's Kondaa als beste achtbaan van het land. Indiana River in Bobbejaanland werd bestempeld als beste familieattractie.